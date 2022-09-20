一般人到吃到飽餐廳享受大餐時，難免無肉不歡，大口吃肉、大啖海鮮，但牙醫師提醒，螃蟹龍蝦等都帶有甲殼，若用牙齒啃磅蟹殼，非常傷牙，已達「牙齒自殺行為」。另外，大口吃肉也要注意肉類是否帶骨，許多民眾牙齒斷裂都是因為一口咬在肉類導致，因此建議民眾，吃大餐時，要小心海鮮或肉類是否帶殼或骨，注意咬合力道，若一口咬到硬物，可能會發生牙齒斷裂的意外。

牙醫柯佩伶在IG粉專貼文表示，吃到飽餐廳( buffet )提供的食物多元，每個人都有各自的取餐偏好，但這些美食中可能潛藏著牙齒的危機。她舉例，最危險的是海鮮區，民眾要注意螃蟹龍蝦等都帶有甲殼，一種牙齒自殺行為就是用牙齒去啃螃蟹殼，這行為非常傷牙。她表示，吃這類食物時，若其中帶有小碎殼，也可能一口用力咬上去，就造成牙齒斷裂，因此民眾食用帶殼海鮮時，應使用工具去殼，在嚼食蟹蝦肉時，不要咬太大力，若咬到硬物，常會發生牙齒斷裂意外。

她表示，其次危險區為肉類區，大口吃肉的確讓人很愉快，但要注意肉類是否帶骨，臨床上常看到牙齒斷裂都是因為吃太快一口咬在骨頭所造成。她建議，食用時應用刀叉把骨頭跟肉分離，之後再切小塊吃最為安全。

她並表示，另有人會先吃甜點，因大家在排隊取用海鮮與肉類食，甜食區人少，所以有些人會先吃甜點，相較於海鮮區、肉類區，甜點對牙齒斷裂的風險較低。甜食易造成蛀牙已是一般共識，但可在吃甜食後，飲用白開水在口中中漱一漱，中和一下酸性，以確保牙齒健康。

柯佩伶提醒，牙齒會斷裂通常是積年累月應力集中，啃到硬物是壓垮駱駝的最後一根稻草而已；此外，若牙齒蛀洞本來就很大，就應補起來，以免結構不強狀態下，牙齒容易咬裂。