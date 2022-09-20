九月正式開學，許多學生都會騎機車或電動自行車作為代步工具，新北市三峽恩主公醫院近期有名男高中生前往就診，因他不熟悉電動自行車操作，油門失控暴衝，撞擊到陰囊，未料就醫後發現，一側睪丸破裂、嚴重梗塞，醫師與家屬討論後，決議手術摘除受傷睪丸。

恩主公醫院泌尿科醫師陳建華指出，陰囊受到外力撞擊時，最怕睪丸白鞘破裂，一但破裂，陰囊可能有明顯腫脹，表皮也有瘀青現象。男高中生當時經理學檢查，陰囊外觀雖沒有明顯外傷，也沒有瘀青發紫，只有輕微腫脹，但安排影響檢查後，發現他一側睪丸大部分已經梗塞，立即開刀。

手術過程中打開陰囊確認，發現睪丸確實有破洞，出血不多，但器官已變成暗紫色，簡易處置後仍無法變回正常粉紅色。陳建華說，雖然男高中生破裂血腫狀況不明顯，但所幸有即時就醫，無奈外力撞擊，導致負責支配睪丸血流的動脈受損，引發嚴重梗塞，為避免產生併發症，只能切除。

陳建華表示，睪丸梗塞原因多樣，最常見是睪丸扭轉，也有可能是動脈炎、手術或創傷等因素，另外，睪丸破裂可能會造成男性賀爾蒙低下、自尊心降低等問題，也可能造成敗血症或不孕症的風險，不過，輕微破裂可以透過縫合痊癒，越早發現修補，功能保存率越高，若未及時修補或破裂太嚴重無法修補，破裂受損組織可能壞死，導致不孕症，或進一步引發敗血症恐有死亡風險。

陳建華提醒，睪丸是男性重要器官，若陰囊意外遭外力撞擊，出現疼痛、腫脹或瘀青等異狀，應立即到急診或泌尿科就醫，把握黃金治療時間。