近日台東飽受地震威脅，9月18日的規模6.8強震更是今年最大震，也帶來許多災損。由於明天就是921，外界猜測百年大震周期是否真的存在，中央氣象局表示，人類的地震觀測歷史只有200年，和數百年得地震周期相比相當短暫，而且正負差也可能數十年，但透露嘉南地區是地震監測的重中之重。

1999年的921集集大地震造成嚴重災損，明天就是921，外界討論是否有大地震是否有其周期，氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，地震有重複性，但用周期來做地震的預測其實意義不大，通常地震周期高達數百年，但人類觀測地震歷史的時間不過200年，就算測出來但正負差也可能差到20到30年，這樣反而引起恐慌，地震發生的時間上大多是巧合。

陳國昌強調，講到周期都要非常謹慎，例如百年大震也可能變成200年大震，地震預測非常困難，這次地震是否激起外界所說的池上斷層活動，但這次強震不在池上斷層面上，也非斷層錯動所引發地震，若只是這次地震造成未來池上斷層出現地震的機率增加，我們尊重這樣的說法。

陳國昌也說，嘉南地區有許條斷層，人口密集區就有差不多10條斷層，其中有3、4條斷層活動潛勢高，但無論潛勢高低，斷層長久沒有錯動，累積的能量就會相當高，因此嘉南地區是地震監測的重中之重，未來地震活動若有明顯變化，會搭配地震前兆等觀測來做討論。