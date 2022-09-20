台灣民意基金會今公布最新民調，如果中共武力犯台，國人對民進黨政府保衛台灣能力；約5成2沒信心，其中3成極端缺乏信心。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，當中共對台軍事施壓不斷增強，軍演規模越來越大，已有過半數人民對民進黨政府保衛台灣的能力失去信心。

如果中共武力犯台，對民進黨政府保衛台灣的能力，有沒有信心？台灣民意基金會今公布最新民調發現，13.9％非常有信心，27.3％還算有信心，21.1％不太有信心，30.4％一點也沒。

進一步分析，除了65歲及以上選民，25-64歲選民中，明顯過半對民進黨政府保衛台灣的能力沒有信心，中性選民3成有信心，5成4沒信心。

他認為，如果中共真的武力犯台，5成2國人對民進黨政府保衛台灣的能力沒有信心，這是嚴重的問題。蔡英文領導下的民進黨政府要如何有效安定民心、提振人民信 心，如何對症下藥，已經是當務之急。

至於面對中共軍事恫嚇，國軍回應是否太軟弱？16.4％非常同意，27.2％還算同意，30.4％不太同意，12％一點也不同意。顯示約4成4基本上同意，4成2不同意。他說，意味台灣社會對國軍以極低姿態面對中共長期頻繁的軍事恫嚇已略顯不耐。

但從政黨支持傾向看，難得出現各大黨都一致的反應。同意「面對中共長期軍事恫嚇，國軍整體回應太軟弱」部分，民進黨支持者4成6，國民黨5成4，民眾黨5成2，時代力量5成5同意，中性選民3成3。

若中共明天對台發動戰爭，誰會贏？29.6％覺得台灣會贏，51.2％覺得中共(中國) 會贏，10.7％很難說。游盈隆表示ㄝ這項發現傳達了一個微妙的訊息就是，即使台灣面對號稱世界第二大軍事強國對台發動戰爭，只有稍微過半數的台灣人覺得中共(中國)會贏，另有3成不信邪，台灣人樂觀以對的還不在少數。