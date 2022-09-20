爸爸媽媽從小花了不少時間和金錢在孩子身上，大家身為子女理應要孝順父母，在長大有能力賺錢後，每個月給父母一些孝親費也是應該，然而若是當父母嫌棄自孝親費不夠，那該如何是好呢？近日，一名網友對於父母嫌棄孝親費不足感到頭痛，他表示自己月收35k，父母卻是包租公包租婆，月收可達十萬，而他自己每月會給一萬的孝親費，沒想到竟被爸媽指責不孝，讓他壓力極大。

有錢父母嫌棄兒子孝親費給不夠。(圖/翻攝自Dcard)

Dcard中一名網友分享自己被父母嫌棄孝親費不夠的經過，他表示自己目前的月薪為35k，近日準備與女友合租公寓，因此手頭比較緊一些，而他也表示，自己的父母也知道他們要租屋、買家具，所以就要他孝親費看自己的心意給就好，原PO對此也月給爸媽一萬元的孝親費，然而這樣的金額卻引起了他們的不滿。

他表示自己每個月給爸媽一萬元的孝親費卻被罵不孝，且他們還會故意在自己面前打電話給親戚抱怨，而原PO對此也無奈表示，父母兩人皆為房東，每個月收房租的錢就高達十萬元，可是自己卻只有35k且還要與女友平攤22k租屋費，再加上還要給一萬孝親費已經相當緊繃，不懂父母為何要這樣情勒自己？他也因此上網詢問網友到底該怎麼辦才好。

父母比子女有錢卻要求高額孝親費。(圖/翻攝自shutterstock)

貼文一出，不少網友表示有許多父母就是這樣要求自己的孩子，然而他們卻不知道，現在的年輕人領著微薄的薪資在社會上生存相當艱難，若是有能力月給一萬的孝親費已經很好，然而卻有部分網友認為，父母對子女的付出可不只這些錢，若是因為多要一點錢就被孩子視作情勒，相信他們一定會難過又寒心；對此，有網友提供意見，表示孝親費可以給個薪水的10%，也可以偶爾請父母吃飯、送送禮物，相信他們會明白子女們的心意。