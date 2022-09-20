台中北區民權路361號前路樹大樹幹折腰倒塌。（台中市二分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中北區民權路361號前路樹大樹幹折腰倒塌。（台中市二分局提供／馮惠宜台中傳真）

918池上強震後，全台震不停，加上先前強颱軒嵐諾帶來強陣風，台中市二分局文正派出所員警20日上午巡邏時訝然發現北區民權路361號前路樹大樹幹折腰倒塌，幸未造成人車損傷，也立即擺設交通錐並通知養工處派員前來排除障礙物。

文正派出所員警在9月20日8時37分巡邏經過北區民權路361號發現路樹倒塌，已造成民權路一向車道無法通行，幸現場無人員傷亡及財物損失，員警也趕忙通知鄰近停車車主移置車輛，並派遣現場巡邏員警至擺設交通錐及交通疏導。