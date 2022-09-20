美國流行樂天團魔力紅（Maroon 5）主唱亞當李維（Adam Levine），除了擁有迷人的嗓音外，帥氣的外表更曾被評選為「全球最性感男性」，2014年與名模辣妻貝哈蒂普林斯露（Behati Prinsloo）結婚後便化身寵妻魔人，日前更開心宣布老婆懷上第3胎，讓粉絲們欣喜若狂。不過，近日卻有一名網紅跳出來爆料，自己曾是亞當李維的小三，並公開兩人過去的對話，令眾人全傻眼。

知名網紅薩姆娜絲特蘿（Sumner Stroh），因長相甜美、身材火辣，在IG上吸引超過33萬名粉絲追蹤，而同時經營TikTok帳號的她，近日突然在TikTok爆料，亞當李維在結婚後曾與她交往1年，她稱自己當時很天真也很年輕，所以很容易遭人操控，甚至被剝削利用，後來她清醒後便沒再與亞當聯絡。

但沒想到今年6月卻突然收到亞當李維的簡訊，表示「問妳一個認真的問題，我要迎接另一個孩子了，如果是個男孩，我想把他取名為Sumner（與網紅同名），妳可以接受嗎？我很認真」，薩姆娜絲特蘿看到訊息後相當震驚，認為亞當李維似乎對於婚外情並無悔意，因此她便將兩人的一部分對話截圖傳給能信任的好友，但沒想到有人竟將此事轉賣給八卦媒體，氣得薩姆娜絲特蘿只好搶先一步在個人TikTok公布此事。

對此，亞當李維到目前為止都沒有出面說明，但影片及兩人的對話截圖已在網路上流傳開來，網友看到後也紛紛表示「傻眼，老婆還懷著第三胎」、「看吧！沒有什麼浪子回頭」、「媽呀！老婆情何以堪」、「天下的烏鴉果然一般黑」、「他還唱過she will be loved，千殺的應該唱he will be killed」瞬間引爆話題。