美國流行樂天團魔力紅(Maroon 5)主唱亞當李維(Adam Levine),除了擁有迷人的嗓音外,帥氣的外表更曾被評選為「全球最性感男性」,2014年與名模辣妻貝哈蒂普林斯露(Behati Prinsloo)結婚後便化身寵妻魔人,日前更開心宣布老婆懷上第3胎,讓粉絲們欣喜若狂。不過,近日卻有一名網紅跳出來爆料,自己曾是亞當李維的小三,並公開兩人過去的對話,令眾人全傻眼。

知名網紅薩姆娜絲特蘿(Sumner Stroh),因長相甜美、身材火辣,在IG上吸引超過33萬名粉絲追蹤,而同時經營TikTok帳號的她,近日突然在TikTok爆料,亞當李維在結婚後曾與她交往1年,她稱自己當時很天真也很年輕,所以很容易遭人操控,甚至被剝削利用,後來她清醒後便沒再與亞當聯絡。

但沒想到今年6月卻突然收到亞當李維的簡訊,表示「問妳一個認真的問題,我要迎接另一個孩子了,如果是個男孩,我想把他取名為Sumner(與網紅同名),妳可以接受嗎?我很認真」,薩姆娜絲特蘿看到訊息後相當震驚,認為亞當李維似乎對於婚外情並無悔意,因此她便將兩人的一部分對話截圖傳給能信任的好友,但沒想到有人竟將此事轉賣給八卦媒體,氣得薩姆娜絲特蘿只好搶先一步在個人TikTok公布此事。

對此,亞當李維到目前為止都沒有出面說明,但影片及兩人的對話截圖已在網路上流傳開來,網友看到後也紛紛表示「傻眼,老婆還懷著第三胎」、「看吧!沒有什麼浪子回頭」、「媽呀!老婆情何以堪」、「天下的烏鴉果然一般黑」、「他還唱過she will be loved,千殺的應該唱he will be killed」瞬間引爆話題。