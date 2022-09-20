高雄一名70歲的林姓婦人日前急忙到銀行臨櫃提款，由於領款金額高達新台幣150萬，行員直覺有異，便聯絡草衙派出所警方到場協助，婦人心急如焚向員警表示「我兒子在他手上！」，指稱兒子遭人綁架，還聽到他被打的聲音，對方要求150萬面交，所幸經警方四處搜尋和求證後，證明他兒子安然無恙，沒讓詐騙集團得逞。

一名70歲的林姓婦人16日15時30分匆匆趕到前鎮區一間銀行，表示要提領150萬現金，但金額過於龐大，銀行行員直覺有異報警，草衙派出所警員獲報後抵達現場，林婦指稱自己兒子遭人綁架，還聽到人被打聲音，對方要求得付150萬才肯放人，並約在銀行附近的水餃店前面交，聯絡不上兒子的她心急如焚跑到銀行要領錢，婦人向員警表示：「我兒子在他手上！他還叫我不能報警」

員警一聽直覺有異，兵分兩路派另一組員警到附近搜尋有無可疑人士，另一邊則是打電話給婦人兒子，最後確認周圍沒有可疑人士，也順利連絡上婦人兒子，她這下才放心緊張的心情，並頻頻向警方與行員道謝，保住辛苦賺的血汗錢，結束這場驚魂記。