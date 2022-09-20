蘋果公司於13日釋出iOS 16作業系統，不僅帶來歷年來「鎖定畫面」最大幅度變動、「原況文字」與照片和影片互動互動的全新方式、通知欄的全新設計，以及各種大大小小的新功能，讓許多舊機用戶迫不及待地更新，但並不是所有新功能都讓果粉們滿意，日前就有一些用戶抱怨這3功能不太好用，直言「很想關掉」。

iOS 16的「搜尋」讓用戶煩不勝煩。（圖／翻攝自小紅書）

首當其衝的便是主畫面中間下方的「搜尋按鈕」，本意是要讓用戶快速找到APP或檔案，但不少用戶都認為多了這個搜尋很不方便，不僅礙眼還容易誤觸，常常不小心就跳到搜尋頁面，十分惱人。但不用擔心，這個問題是可以被解決的，只要到「設定」內，點選「主畫面」就能看見「搜尋–在主畫面上顯示」，將其關閉即可。

iPhone 的電源鍵可以快速喚醒或休眠手機。（圖／shutterstock）

除此之外，相片也會自動做成回憶照片或影片，雖然方便又具紀念價值，但隨時都可能跑出來讓其他人看見，常會造成用戶們尷尬，所以更新到iOS 16後，只需到「設定」中的「照片」，選擇「關閉顯示精選內容」，就能關閉精選照片出現在主螢幕上的小工具，避免社死情況再度發生。

最後，iPhone 側面的電源按鈕可以快速喚醒或休眠手機，但如果在通話時誤觸，就會立即結束通話，造成許多用戶的困擾；因此iOS 16系統為避免類似問題再度出現，更新後可到「設定」內的「輔助使用」，點選「觸控」，就能關閉裡面的防止鎖定被用來結束通話。