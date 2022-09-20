北向1輛自小客車追撞前方兩輛自小客，所幸無人傷亡，虛驚一場。（國道警方提供∕呂妍庭嘉義傳真）

今清晨6點5分有1輛行駛在南向車道的大貨車突然爆胎，失控自撞內側護欄。（國道警方提供∕呂妍庭嘉義傳真）

國道1號254.1公里處，今清晨6點5分有1輛行駛在南向車道的大貨車突然爆胎，失控自撞內側護欄，所載運的桶裝潤滑油掉落中央分隔帶及北向車道，導致北向1輛自小客車追撞前方兩輛自小客，所幸無人傷亡，虛驚一場。

國道警察斗南分隊小隊長黃國文指出，營業大貨車行經事故路段時，因左前輪胎爆胎，導致車輛失控撞擊內側護欄後停在內側車道上，所載運桶裝潤滑油掉落至中央分隔帶內及北向車道，占用中、內車道及外側路肩，此時北向行駛於中線和內車道的2輛自小客見狀立即減速行駛，後方1輛內側車道自小客因未注意車前狀態，同時撞擊前方兩部自小客車而肇事，現場無人員受傷。

黃國文說，4車駕駛都沒有酒駕，不過營業大貨車所載運的潤滑油破裂，油漬路面由高公局南區養護工程分局新營工務段清掃，呼籲用路人平時應注意車輛機件保養，避免於行車途中發生類似事件，以維護自身及他人的行車安全。

國道1大貨車爆胎自撞潤滑油高公局