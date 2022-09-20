新北中和2歲童恩恩染疫過世，恩恩爸認為市府搶救送醫過程有瑕疵，因此向市府請求1元國賠，但遭市府回應「不成立」後，監察院監委火速立案調查，並突襲新北市府。監院人士透露，此案在監院內部也有不同意見，據了解，監委將約詢新北市副市長劉和然與基層公務員。

恩恩在今年4月14日確診，經過6日診治仍不治，也是Omicron首例兒童重症與死亡案例；恩恩爸認為，恩恩的送醫急救過程遭到延誤，並在7月1日對衛生局、消防局及新北市政府提出國賠申請。

民進黨新北市議員張志豪、何博文6月9日向監察院陳情，監委已針對恩恩案立案調查，不具名監委說，全案都還在調查中，兩位調查監委也還要討論；依監察法規定，相關調查進度、細節都不方便說明，待調查報告出爐後，會再對外公開。

知情人士透露，恩恩案在內部也有監委認為政治性辦案而有不同意見；也有監院人士透露，未來調查報告恐提出糾正案。據了解，監委近日陸續啟動約詢，對象包括新北市副市長劉和然，新北市消防局、勤指中心、衛生局、衛生所、雙和醫院人員等近10人。