伊雲谷(6689)結合ESG、ERP與AI團隊，結盟SAP，鎖定強勁減碳需求，針對台灣企業打造「伊雲谷一站式碳管理解決方案」，以SAP商業技術雲端平台為基礎，協助台灣企業進行數位化碳盤查，並在9月正式上線，讓企業以最有效率的方式符合政府永續規範以及相關國際標準。另一方面，該全方位永續解決方案也將上架SAP Store線上商店，供所有欲實踐永續轉型的企業取用。

伊雲谷執行長蔡佳宏表示，永續是企業競爭力的關鍵指標，台灣居國際供應鏈要角，但永續進程卻相對緩慢，減碳是台灣產業界的共同難題，台灣企業亟需與國際接軌的永續解決方案。為此，伊雲谷聯手SAP，希望結合伊雲谷台灣產業數位轉型經驗，鍵結SAP國際級的技術資源，打造可快速導入的功能模組，讓不同規模的企業以數位化的方式加速永續轉型。藉由連結國際標準與在地產業洞察，為台灣企業備齊永續利器、緩解碳焦慮，助台灣企業達到綠色轉型。

伊雲谷的「一站式碳管理解決方案」為訂閱式SaaS（軟體即服務），從環境教育、碳盤查到減碳策略分析建議。該方案以SAP商業技術雲端平台（SAP Business Technology Platform）為基礎，並依據政府針對台灣企業碳排的相關規範，開發出能輕易且能快速導入與使用的功能模組。

團隊包含ESG和ERP專家，第一階段助企業聚焦碳盤查方向，第二階段接透過數位化碳盤查和能源管理，助攻企業加速完成ISO 14064（直接碳排）、ISO 50001（能源間接碳排）、ISO 14067（上下游碳排），了解碳排熱點並優化能源管理，提升減碳效率。第三階段於企業完成碳健檢後，結合SAP商業技術雲端平台的相關技術，透過AI計算出產品碳足跡，提供永續策略規畫。