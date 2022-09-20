外媒引述消息人士報導，三星電子旗下邏輯晶片設計部門System LSI明年擬要求其晶片代工夥伴聯電（UMC）提供更多OLED顯示器驅動晶片（DDI）產能。

目前三星Systems LSI的OLED面板驅動IC交由三星自家關係事業和台灣聯電代工。

報導指出，由於主要客戶三星和蘋果公司的需求高漲，Samsung Systems LSI將向聯電訂購更多OLED面板驅動IC，明年訂購的產能估將較2022年成長15%，從每月13,000片晶圓增加到約15,000片晶圓。

三星System LSI是全球顯示器驅動IC產業龍頭，根據Omdia調查，截至今年第一季，該公司的智慧手機OLED DDI市占率達到55%，遠遠領先排名第二的LX Semicon（市占率14.6%）和排名第三的Novatech （市占率11.6%）。

惟在全球經濟放緩影響智慧手機銷售之際，三星Systems LSI要逆勢擴大採購OLED面板驅動IC的消息有些怪異。明年推出的iPhone 15或新Galaxy智慧手機的升級和需求是否足以要三星擴大採購DDI，只有時間能給出答案。