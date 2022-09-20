美國聯準會為遏制通膨不斷升息，推升美元指數今年以來上漲約15%，《華爾街日報》以「美元走強，給全球經濟招來麻煩」為題發表文章指出，美元正經歷百年一遇的反彈，美元狂飆有可能導致全球經濟成長放緩，並加劇其他國家央行的通膨問題，一些脆弱國家恐陷入債務危機，而且美國自身也深受其害。

報導舉例，歐洲創紀錄的通貨膨脹、日本爆炸性的貿易逆差以及斯里蘭卡的燃料和食品短缺，都體現了美元勢如破竹所帶來後作力。一個令人擔憂的現象是，包括大陸、日本和歐洲等國面對美元持續升值，當局捍衛本國貨幣的努力卻失敗了。

報導指出，過去一年全球資本市場並不景氣，美元卻一枝獨秀持續走強，美元指數在今年上漲15%，可能創下該指數自1985年推出以來漲勢最凌厲的一個年度。其他非美貨幣一片慘綠，上周人民幣兌美元匯率自2020年以來首次貶破「7」關卡，日本官員也開始擔心日元貶勢過快今年已重貶2成，其他包括歐元、日元、英鎊跌至數十年低點，新興市場貨幣更慘，匈牙利貨幣福林下跌20%、埃及鎊下跌18%，南非幣也下跌9.4%。

報導提到，對世界其他國家而言，聯準會的升息政策和強勢美元正帶來巨大衝擊和持久傷害，規模較小的經濟體首當其衝，牛津經濟研究院新興市場研究主管加布里埃爾·斯特恩（Gabriel Sterne）強調，新興市場已經處於危機的臨界點，他們最不需要的就是強勢美元。

世界銀行上周也警告，全球經濟正走向衰退，尤其新興市場和發展中經濟體恐出現一系列金融危機，可能造成持久傷害。報導分析，美元升值使以美元計價的重要食品和燃料進口變得更加昂貴，加劇了小國的痛苦。

值得關注的是，強勢美元對美國也帶來衝擊，報導分析，強勢美元將使美企的出口商品變得更貴，在全球失去價格優勢，從而導致美企出口下滑，另一方面，美企的海外投資收入也會因匯差而萎縮。