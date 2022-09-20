論文門後沉寂1個多月的新竹市前市長林智堅，日前公開現身為民進黨新竹市長候選人沈慧虹站台，其間談到新竹棒球場爭議，他稱「台積電也會有不良品」，引起爭議。國民黨台北市議員游淑慧透露，自己與沈慧虹是老同事，看到對方在造勢活動中「眼神死」的樣子，讓她感到有些可悲。

游淑慧昨（19）日在臉書表示，台積電有不良品這句話沒錯，但台積電在商品出廠前就有層層把關，且若造成使用者損失，還會進行賠禮道歉，反觀承認新竹棒球場是不良品的林智堅，「你、沈慧虹和新竹市政府又做了什麼？」

「好大喜功，沒驗收敢讓球員打球、球迷進場！」游淑慧怒批，當台積電不斷進步，努力提高良率的同時，林智堅卻只想合理化自己所有的不良。

游淑慧說，她與沈慧虹是北市老同事，看到對方在造勢活動中的眼神死與機械性的拍手鼓掌，讓她感到有些可悲，直言沈慧虹越來越Hold不住選情，原本的選票大量流失，只好死馬當活馬醫，找林智堅復出站台，「這就像一個爛片，找不到一線明星參與拍攝，只好找過氣但廉價的演員來擔綱男主角。因為，這場戲總要演完！」