彭博和MSCI今日宣佈推出彭博MSCI中國ESG指數系列，包括9支環境、社會和治理（ESG）指數。這是彭博MSCI指數家族中第一個跟蹤人民幣債券和中資美元債券市場表現、同時將ESG 和社會責任投資（SRI）因素考量在內的指數系列。

新推出的指數系列包含基於彭博中國綜合指數、彭博中國高流動性信用債指數以及彭博中資美元信用債指數編制的三類旗艦ESG指數。

彭博MSCI中國ESG加權指數：依據 MSCI ESG評級和MSCI ESG評級動能調整上市公司的市場權重。

彭博MSCI中國社會責任投資（SRI）指數：剔除那些主要收入以酒類、煙草、爭議性武器、核能和基因改造生物（GMO）等為來源的上市公司。

彭博MSCI中國可持續發展指數：根據MSCI ESG 評級進行正面篩選，僅包括ESG評級為BB及以上的上市公司，並排除爭議事件評分為「紅色」的上市公司。

彭博亞太區指數產品負責人莊戟表示：「永續發展對地球和我們共同的未來都至關重要。如今，將ESG納入考量已成為全球投資者的當務之急。在持續推進指數解決方案在全球永續投資領域應用之際，我們很高興進一步擴展ESG指數產品，以滿足希望增加中國債券市場部位的投資者的需求。」

MSCI亞太區指數產品主管Douglas Walls表示： 「隨著更多的投資者利用ESG數據及工具以協助他們做出投資決策，ESG標準對於投資或營運於中國的國內或國際機構日益重要。 MSCI 一直視ESG 及永續性為其業務重點之一，藉此了解ESG 因素對投資風險與回報的影響。 我們對於全新指數系列的推出感到十分高興，我們致力透過相關的分析及洞悉，協助投資者在可持續投資的路上自如應對。」