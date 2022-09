太平洋鄰里協會(Pacific Neighborhood Consortium, PNC)2022年會暨聯合會議,於美國時間9月18日圓滿落幕。今年會議在美國亞利桑那大學(University of Arizona)舉行,主題為「不確定年代中的數碼世界:追求/探索健全、堅韌與活力的人性化科技」(The Digital World in an Age of Uncertainty: Humanizing Technology for Wellness, Resilience, and Creativity),來自全球8國、逾百位專家學者齊聚一堂,統籌此次大會的PNC執行長暨中央研究院數位文化中心召集人陳熙遠研究員,也帶領台灣10個單位的專家學者赴會,聚焦數位科技人性化的發展圖景。

此學術盛會自9月16至18日(美國時間)舉行,開幕式上由大會主席暨中研院副院長黃進興透過影片致詞。他表示,PNC創立至今已29年,持續與全球一流學術機構合作,於太平洋沿岸不同地區舉辦年會,為學者及領域專家搭建了一個學術研究交流的重要平台。本次PNC 2022年會讓來自學術界和工業界的各國專家,針對數位學習、資訊科學與電子商務、數位人文、科技—文化(Techno-cultural)等領域的最新趨勢及未來展望,展開深入的交流對話。

PNC創立於1993年,1997年起總部由美國加州大學柏克萊分校轉移至中研院。其宗旨為利用先進的網路技術,將環太平洋國家連接起來,促進資訊的交換與互通共用,推廣電子資訊技術的應用與交流。囿於疫情影響,去(2021年)年年會首度改採線上視訊會議形式,今年回歸實體舉行,由美國亞利桑那大學人文學院接下本次的主辦權,續深化環太平洋區域合作。

本次大會安排3場重量級專題演講,其中中研院2位院士重磅開講,解析自然界奧秘與認知幸福感。第一天是由中研院院士王(寶)貫主講,王院士以研究雲物理聞名於世,為開創深對流系統影響對流層與平流層相互作用研究的先鋒人物。他以「為何雲並非無辜」為題,從文學的浪漫意象到物理學的生成演變,逐步向聽眾揭示「雲」在生態能量平衡與全球氣候變遷上所扮演的關鍵角色。

第二天則由美國亞利桑那大學數位人文中心主任暨非洲研究系副教授布(萊)恩.卡特(Bryan Carter),以「迎向未來新篇章:空間數位人文學與容積(空間捕捉)影像、全像的攝取及播放」(A New Level of Presence: Spatial Digital Humanities &Volumetric and Holographic Video Capture and Broadcast)為題,分享沉浸式科技應用於人文領域的教學、研究與展示的各項嘗試與成果。

中研院院士曾志朗則擔任第三場專題演講主講人,講題為「數位世界中的認知幸福感:未來即現在!」曾院士向與會學者分享其所率領「語言與人類複雜系統聯合研究中心」長年積累有成的研究成果,他特別從認知神經科學的角度,檢視銀髮族的衛生保健,他認為,「認知幸福」(cognitive wellbeing)的界定,是在於享受擁有健康品質的生命(healthspan),而非只是一味追求壽命的延續(lifespan)。隨著強大的電腦計算能力應用於生物學、心理學、認知神經學及網路工程,他審慎樂觀地期許:人類將能更積極地利用大數據的運算能量,偵測並預防疾病的潛因,從而擬定介入方案消弭於無形。

工作坊、論文發表、海報競賽與展示,分享資訊科技跨域運用新趨勢。除了專題演講,本次年會也與美國電子文化地理圖誌協會(Electronic Cultural Atlas Initiative, ECAI)合作,舉行6場工作坊,針對「不確定時代之保存」(Preservation in Times of Uncertainty)、「文化地理圖誌的新方向」(NewDirections in Cultural Atlas Initiatives)、「運算、映射與成像」(Computing, Mapping, and Imaging)、「區域宗教系統研究中的地理視覺化、地理解析和指標測量」(Geo-visualization, Geo-Parsing, and Index Measurement in the Study of Regional Religious Systems)、「邊陲的文化、資料和權力」(Culture, Data, and Power in Peripheries)等議題,讓與會者分享觀摩實務經驗。

現場也安排10場研究論文發表,集結美國、德國、日本及台灣等國際研究團隊,展現資訊科技跨域運用之多項前沿研究。現場亦設置海報競賽與海報展示,如利用人工智慧新聞可信度評估系統,提升媒體素養教育之有效性;開發建置「影像文字辨識(Optical Character Recognition, OCR)線上編輯與校對系統」,協助各界自行進行中文文本圖像的文字轉製。