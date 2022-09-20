歐盟日前以反貪腐、反詐欺為由，打算暫緩提供匈牙利的75億美元（約新台幣2354億）融資，背後原因被認為跟匈牙利親俄的形象與態度有關，匈牙利始終不願意凍結俄羅斯的資產，並多次反對制裁俄羅斯。

綜合外媒報導，自從俄烏戰爭爆發後，匈牙利在歐盟內部顯得格格不入，不僅多次反對制裁俄羅斯，私下也與俄羅斯保持聯繫，8月初俄羅斯恢復供應匈牙利石油，月中甚至傳出供應比合約上更多的天然氣給匈牙利。

報導提到，種種狀況已經將歐盟的耐心逼到極限，傳出有意以反貪腐、反詐欺為由凍結預算，迫使匈牙利司法部長Judit Varga出面表示，「已經準備好遵守歐盟的要求，以獲得重建基金，預計在年底前與歐盟達成協議，內閣將專注實施與執行所有的承諾。」

波蘭智庫公共事務研究所（Institute of Public Affairs）所長Jacek Kucharczyk表示，「俄羅斯入侵烏克蘭後，匈牙利親俄派的立場顯示，總理Viktor Orban不僅對匈牙利的民主構成威脅，同時也威脅歐盟應對這場戰爭的能力。」

此外，匈牙利內部的治理問題也讓歐盟相當頭痛，知情人士表示，總理Viktor Orban上任後，以前所未有的方式擴張政府的權力，並加強政府對法院、媒體甚至是教育系統的影響力，採購系統與信託基金也出現違規行為，近年匈牙利的腐敗指數在歐盟排名倒數第二，僅優於保加利亞。