大陸外交部網站20日消息，中國國務委員兼外長王毅當地時間19日在紐約出席聯大一般性辯論期間，會見巴基斯坦外長比拉瓦爾。雙方一致同意，保持密切高層交往，弘揚發展中巴牢不可破的全天候友誼。王毅說，當前，巴基斯坦全國上下正全力抗擊嚴重洪災，面臨繁重複雜的災後重建任務。中國政府和人民將始終同巴方站在一起，堅信在巴政府領導和各界團結努力下，巴基斯坦一定能夠早日戰勝困難，實現更強勁、更安全、更持久的發展，在地區和全球事務中發揮更重要作用。希望巴方落實好「加強版」保護方案，確保中方在巴機構和人員的安全，為雙方務實合作提供堅實保障。

王毅表示，中國國家主席習近平同巴國總理夏巴茲在出席上海合作組織撒馬罕峰會期間成功會晤，進行了友好深入交流，為中巴關係發展把舵領航，為中巴全天候友誼注入強勁動力。中方願同巴方一道，落實好兩國領導人重要共識，高品質共建中巴經濟走廊，打造「一帶一路」旗艦專案，加快構建更加緊密的中巴命運共同體。

比拉瓦爾表示，巴方始終將對華關係作為巴外交政策的基石，這已是巴全社會的共識。感謝中方對巴應對疫情和洪災的支持，巴方願同中方一道，落實好兩國領導人共識，密切戰略協作，鞏固巴中全天候戰略合作夥伴關係，深化兩國全方位合作。巴方將繼續堅定奉行一個中國政策，在涉疆、涉港、涉台等所有中方核心利益問題上同中方堅定站在一起。