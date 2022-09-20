台灣近日地震不斷，一名網友PO影片驚呼說，新北市某公園地上出現大量黑蟲爬行，不知道是毛毛蟲還是馬陸，讓人看了怵目驚心，驚悚畫面引起網友熱議，不少人擔憂地說，這莫非是大地震的前兆？另有網友也喊說，住台中的家人去公園遛狗，同樣看到一堆蟲子出沒。

一名網友昨天（19日）上午在臉書社團《爆料公社》上PO影片說，新北市某個公園的地板上出現大量黑色的蟲子，不知道是毛毛蟲還是馬陸，看起來很怪異。從畫面中可見，公園灰色的石磚地板上出現了大量的蟲子爬來爬去，且越靠近路邊的草叢，蟲子的數量就越多，看起來怵目驚心，也不知道要怎麼通過這段路。

新北公園驚見滿地黑蟲，讓人看了很害怕。（圖／翻攝自爆料公社）

恐怖畫面引起網友討論，許多人擔憂直呼，這是不是大地震發生前的徵兆。「921大地震前夕好像也是這樣」、「921之前也是這樣欸，會不會是大地震的前兆？」、「地震包準備起來」、「921前也聽說一堆昆蟲爬出來」、「地震發生的前兆」。

另有網友也分享，除了新北市的公園有這樣的狀況外，他住在台中的家人去公園溜狗的時候，也發現地上有一堆蟲出沒，不知道是從哪裡爬出來的。