作家吳淡如不時在網路分享父親趣事，她曾提及家母病逝後，80多歲的爸爸身邊「女友不絕於途」，還稱為了讓爸爸多運動，專程找女教練陪練。她19日再曝光爸爸搞笑事蹟，表示父親偷帶女友約會，卻騙家人跟「男老師旅遊」，讓她既無奈又好笑，不過她並不打算拆穿，甚至喊話若有目擊，歡迎拍下約會畫面。

吳淡如19日在社群PO出父親的高雄旅遊照，可看到，她的爸爸雙手打開、做出金雞獨立的動作，一身筋骨很有活力，不過，看在女兒眼裡很是擔心，讓吳淡如PO文說：「親愛的高雄的朋友，如果有看到一位紅衣小女孩…不，是紅衣大男孩，請提醒他不要做太多危險動作！」她還爆料父親出門約會前，和她強調是和「男老師」去旅遊，讓她困惑對方不是她兒子，何需特意報備私生活。

不過，吳淡如也貼心呼籲大家，既然父親不讓家人知道去約會女友，若高雄人看到爸爸別揭穿，「如果看到他跟女伴，不要拆穿他…但是歡迎幫忙他拍照，可以傳到本FB這裡來，我保證他不會告你…哈哈。」

吳淡如透露，爸爸刻意強調是和「男老師」去高雄旅遊。(圖/吳淡如 FB)

吳淡如幽默解釋，她猜測父親這麼做，是因為她和弟弟會協助打理生活，像爸爸出門旅遊住的高級飯店，都是由她來付錢，「這沒什麼，我很願意付，只不過，他明明有足夠退休金，中英文俱佳，腦袋清楚，手機很會用，為何每次帶女友出遊，都說：還是妳訂的旅館比較好，妳幫我訂好了。」答案不言自明。

吳淡如的爸爸很有活力，身為子女希望爸爸快樂旅遊。(圖/吳淡如 FB)

最後，吳淡如補充說，她的父親辦完葬禮曾說不再婚，呼籲爸爸女友們，「所以各位阿姨，這紅衣大play boy不是會『負責任』的噢。大家玩玩就好。」，不過無論如何，她都祝爸爸旅遊愉快。網友看完故事被逗樂，也紛紛回應，「好想遇到他和『男老師』喔」、「我如果遇到他一定立刻搭訕拍照」、「爸爸很可愛啊」。