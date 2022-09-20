國民黨台北市長參選人蔣萬安（中）20日出席「耐災城市 台北萬安」政策發佈會，他表示，受到全球複合性災害頻傳，建構台北成為耐災城市，才能確保市民生命與財產之安全，朝向首都永續發展目標邁進。（粘耿豪攝）

國民黨台北市長參選人蔣萬安（中）20日出席「耐災城市 台北萬安」政策發佈會，他表示，受到全球複合性災害頻傳，建構台北成為耐災城市，才能確保市民生命與財產之安全，朝向首都永續發展目標邁進。（粘耿豪攝）

台東關山、池上兩起地震，導致17日至19日全台搖不停，經濟部中央地質調查所調查顯示，全台共有36條活動斷層，專家指出位在台北市的「山腳斷層」最讓人憂心，尤其台灣有3分之1人口住在雙北市，加上危老建物比例高，若發生6.4以上地震會很麻煩。對此，前內政部消防署副署長謝景旭20日受訪表示，可從強化民眾危機意識、準備避難包、加強宣導演練及完整規畫避難場所等面向做起。

國民黨台北市長參選人蔣萬安上午舉行「耐災城市」政策發布會，謝景旭到場助陣時，談及專家憂心台北山腳斷層致災，他表示，山腳斷層位置落在台北盆地關渡到北投一帶，已1萬多年沒有活動紀錄；但若發生災害，北市30年以上老舊建物有40％，加上北市高樓多、人口密度也大，地震時還會有盆地效應，恐造成群死群傷。

謝景旭表示，若要保護住在斷層帶上的民眾，可以從幾個方面努力，包括強化民眾危機意識、準備避難包，相關單位要加強宣導演練，避難場所都要完整規畫。

媒體追問，這2天地震頻繁，是否有針對住家進行加強措施。蔣萬安說，房子都還安好，地震當下會先照顧孩子確保安全，他認為包括自己在內的民眾都要加強防災應變，今天才特別請專家到場為政策助拳，這幾天台灣發生大地震，希望從這次開始和相關災防政策，能落實在北市、並加強防災意識。