總統蔡英文昨（19）日出席台東地震防災會議，除讓現場人士枯等兩小時，更在念完稿後就離開，儘管蔡已對此事道歉，但外界批評聲浪仍多。近期較少對時事發表評論的無黨籍立委高金素梅，也忍不住砲轟蔡英文「只愛選舉，無心治國」。

蔡英文昨上午接見「世界警察消防運動會」代表團時，已為參加防災會引起的批評道歉。她表示，18日晚間到中央災害應變中心視導時，因工作人員忙碌而溝通不足，導致連線作業有所疏失，對於沒有能與兩位縣長及救災團隊有溝通的機會，要向他們表達歉意。

但高金素梅今在臉書貼文仍對此事表達不滿。高金素梅諷刺蔡英文「勘災時高高在上，開防災會議時心不在焉；但輔選時則全心投入、興致高昂」。此文也隨即引起網友騷動，紛紛留言回應，許多人怒批「無言的政府，只會讓人民日益反感」、「危急的時刻，竟然如此的不可靠」、「不只無心，更是失能了」、「無論多少人批評，這個執政黨永遠不會認錯，都是別人的錯」，也狠酸「以為自己在參加朗讀比賽」、「讀稿機」。