中共中央宣傳部今天上午舉行新聞發佈會，向外界介紹中共黨的十八大以來「一國兩制」在港澳的成功實踐。新加坡《聯合早報》提問，中國2020年在香港實施《國安法》穩定當地局勢，但一些輿論認為，香港正在變得越來越大陸化，這將影響香港作為國際金融中心的地位。特別是在疫情發生後，香港因為要和大陸接軌，與世界的聯繫受到影響。大陸國務院港澳辦副主任黃柳權反駁，這樣的說法危言聳聽，也帶有政治偏見。

黃柳權指出，維護國家安全是世界各國通行的做法，很難想象哪一個國家會放任顛覆國家政權、分裂國家的言行在這個國家大行其道。大家都看到，全世界所有的國家都有自己的維護國家安全法。「我不知道你看沒看過《香港國安法》，在我看來，香港國安法和世界其他國家國安法沒什麼兩樣，從立法目的到立法內容，都是一樣的。」

黃柳權駁斥，「我認為，一些人講香港實施了《國安法》，就會使香港變得越來越大陸化或者內地化，這樣的說法是危言聳聽，也是帶有政治偏見的。」他說，事實證明，香港民調顯示，有71.9％的受訪者認為香港實施《國安法》以後，法治秩序得到了恢復，市民生活安寧得到了恢復，營商環境得到了改善，《國安法》的實施增強了他們對香港實踐「一國兩制」的信心。

黃柳權表示，中國國家主席習近平在今年慶祝香港回歸祖國25週年大會上的講話，特別強調「必須保持香港的獨特地位和優勢」。一直以來，中央政府和香港居民一樣，都非常珍視香港背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，支持香港鞏固國際金融、航運、貿易中心地位，維護自由開放規範的營商環境，保持普通法制度，拓展暢通便捷的國際聯繫。我們相信，不管別人怎麼說，香港作為一個國際大都市，它的勃勃生機將會令世界更加為之贊嘆。

黃柳權表示，至於關於疫情聯通的問題，當前疫情還在全球蔓延，疫情已經並在深刻影響著和改變著包括香港在內的全球聯繫交往方式。新一屆特區政府上任以後多次強調，接軌世界與和大陸通關並不矛盾，而且特區政府也根據香港疫情和全球疫情變化情況與香港的實際情況，統籌疫情防控和經濟社會發展，因時因勢調整和優化香港的疫情防控措施，特區政府做的這些調整無可厚非，也不需要去過度解讀。