在大陸人行8月降息後，9月貸款市場報價利率（LPR）維持按兵不動。人行授權全國銀行間同業拆借中心公佈，2022年9月20日貸款市場報價利率（LPR）中，1年期LPR為3.65％，5年期以上LPR為4.3％，均保持不變。

雖然最終並未調整，據澎湃新聞報導，9月15日的中期借貸便利（MLF）操作中，作為中期政策利率的MLF利率按兵不動。但由於同日多家銀行下調存款利率，引發了市場對9月LPR的關注。

中泰證券認為，上周多家國有大行調低存款利率，是緩解負債端壓力的結果，不必然導致本月LPR利率的下調；國泰君安則分析，此次多數大行調降存款利率是8月降息的跟隨式結果，與4月不同，並不指向9、10月LPR會單獨調降。不過該機構指出，這客觀上可以減輕銀行後續LPR調降面臨的壓力，打開LPR調降空間。

觀察大陸今年LPR在3個月份陸續出現下調，這導致1年期LPR與5年期LPR累計分別下降15個基點和35個基點。

而貸款市場報價利率（LPR）由各報價行按公開市場操作利率（主要指中期借貸便利利率）加點形成的方式報價，由全國銀行間同業拆借中心計算得出，為銀行貸款提供定價參考。目前，LPR包括1年期和5年期以上兩個品種。