王毅見法國外長科隆納願同法方保持高層交往，加強團結協作。（中國外交部）

大陸外交部網站20日消息，中國國務委員兼外長王毅當地時間19日在紐約出席聯大一般性辯論期間，會見法國外長科隆納。王毅表示，中方讚賞法方一貫秉持戰略自主，願同法方密切協調，加強氣變、生物多樣性、糧食安全等各領域合作，共同應對全球性挑戰。雙方就烏克蘭危機交換了看法，科隆納對衝突升級和長期化表示擔憂。王毅強調，中方一貫主張通過對話解決分歧，將繼續為勸和促談發揮建設性作用。

王毅祝賀法方擔任聯合國安理會輪值主席國，表示中法都是安理會常任理事國，在維護國際安全穩定方面肩負著重要責任。雙方都主張世界多極化和國際關係民主化，主張維護聯合國的核心地位，維護《聯合國憲章》宗旨原則為基礎的國際關係基本準則。願同法方保持高層交往，加強團結協作，共同應對當前此起彼伏的全球挑戰，為世界注入更多正能量和穩定性。

科隆納表示，法中關係至關重要，兩國都有著致力於和平的外交傳統。盡管當前國際形勢發生深刻變化，法中維護世界和平安全穩定的目標沒有改變，相互依賴、共同維護《聯合國憲章》宗旨和原則的努力沒有改變。法方對兩國元首良好密切溝通以及雙方交往順利推進感到滿意，感謝中方為法航恢復對華直航和法國留學生返華復學提供的幫助，願深化雙方應對氣變、生物多樣性、糧食安全等領域合作。

王毅強調，中法關係在國際風雲變幻中總體保持穩定態勢，首先得益於兩國元首保持戰略溝通，為雙邊關係發展和多邊合作提供重要戰略指引。中方讚賞法方一貫秉持戰略自主，願同法方密切協調，加強氣變、生物多樣性、糧食安全等各領域合作，共同應對全球性挑戰。

雙方就烏克蘭危機交換了看法，科隆納對衝突升級和長期化表示擔憂。王毅強調，中方一貫主張通過對話解決分歧，將繼續為勸和促談發揮建設性作用。