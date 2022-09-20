女星歐陽妮妮頂著「星二代」光環出道，並於《腦波小姐》、《六弄咖啡館》等電視劇中演出，迅速累積超高人氣，instagram目前已有近89萬粉絲追蹤，近日前往馬爾地夫度假的她，曬出破尺度的比基尼辣照，傲人身材全被看光，不過有狂粉拿她與啦啦隊女神林襄做比較，引起眾人討論。

歐陽妮妮近來前往馬爾地夫度假，並在instagram分享比基尼辣照，只見她擺出各種撩人姿勢，火辣S曲線一覽無遺，尤其胸前一對傲人車頭燈，幾乎要從泳衣直接彈出，讓人眼睛大吃冰淇淋，昨(19日)又曬出站在無邊際泳池的照片，不科學的完美比例身材讓人驚艷不已，短短時間就吸引上萬人按讚，她也不忘開玩笑表示：「會被我馬爾地夫的照片洗版，不介意吧」。

歐陽妮妮這系列照片，釣出一名自稱為《永遠為歐陽妮妮而活》的狂粉，並於《Dcard》貼出她的比基尼養眼照，更撂下狠話：「林襄看到了沒？歐陽妮妮正式宣戰，竟然挑釁了歐陽妮妮就要有見血的心理準備」，強調歐陽妮妮脫出愛馬仕等級「真材實料」的身材，不知道林襄要拿什麼比?更喊話：「歐陽妮妮有爆乳也可以當內衣女神，不是只有林襄在那邊曬身材」。

該名狂粉更一連串寫下：「歐陽妮妮發出性感照片讓林襄受到物理傷害，歐陽妮妮可以在接下來的一個禮拜內發出震驚百里的IG照片，歐陽妮妮對目標使用強力迴旋踢，對目標以及目標所碰撞之敵方單位造成物理傷害，被歐陽妮妮碰撞到的敵方單位都會短時間被擊飛至空中，狂風暴雨擊中的林襄週遭單位施展分筋錯骨，減緩林襄的跑速與攻速持續一個月」等字句，貼文曝光後，引起大批網友留言朝聖：「這篇讚死了，扯到物理，有夠好笑」、「脫出愛馬仕身材超好笑，說不定妮妮比較喜歡香奈兒」。