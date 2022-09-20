中國大陸貨幣政策正與美國引領的全球升息潮背道而馳，由此形成的收益差異，為國際資金移動和全球固定收益投資人帶來巨大影響。富達國際基金經理人王陶沙指出：有別於歐美正面對高通膨環境，中國大陸受惠於通膨維持在3%以下，因而有可能優先恢復經濟成長。今年第二季，中國大陸10年期公債收益率是十多年來首次跌至低於美國10年期國庫券收益水平，且兩者利差已擴大到超過60點。利差擴大似乎將削弱境內中國大陸主權債對全球投資人的吸引力，但現況不盡如此，因考慮到相關債券經通膨調整後的實際收益率，以及中國大陸與境外廣泛地區不同的宏觀經濟背景。

王陶沙認為，中國大陸在短期內進一步降息的可能性偏高，這將支持境內債券表現，亦增加人民幣兌美元的匯價貶值壓力。今年以來，中國大陸的寬鬆貨幣政策對提振企業借貸需求及恢復商業活動成效並不顯著，為日後推出更多更大力度的寬鬆政策埋下伏筆。然而，預期中國大陸不會如各主要已開發市場，在經濟受疫情拖累放緩後，推出超大規模的貨幣或財政政策刺激經濟。

富達國際基金經理人成皓表示：中國大陸處於降息週期，可能導致人民幣兌美元的匯價進一步走弱。即使如此，資金外流不致演變成人行的一大難題，因中國大陸政府可管控跨境資金流，且外匯存底規模高達3兆美元。

從長遠角度而言，隨著中國大陸人口老化，此人口趨勢於未來數十年將對中國大陸中性利率構成下行壓力，意味未來利差仍有進一步擴大空間。然而，短期內市場目光所聚焦的利率調整方向則顯而易見。」亦即中國大陸目前具有不同於全球主要國家之升息緊縮政策，而具低通膨、寬鬆政策、較高實質利率等利多因素。