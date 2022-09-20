駕駛著捷克造的「海豚」教練機（Aero L-29 Delfin）飛行員處於6圈賽事當中的第3圈意外墜毀。（Youtube）

美國內華達州舉行的里諾全國飛行競賽（Reno National Championship Air Races）期間發生一起致命意外，一架參賽的飛機墜毀當場變成一團火球，飛行員當場死亡。

根據里諾飛行競賽協會（Reno Air Racing Association）的說法，事故發生在美國內華達州的噴射機黃金賽期間，這場比賽是里諾全國飛行競賽賽當中的一部分，當事故發生時，飛行員駕駛著捷克造的「海豚」教練機（Aero L-29 Delfin）正在嘗試第3圈，而本起致命的意外也迫使所有其他競賽飛行員立即返回地面。

YouTube直播中捕捉到了墜機的可怕畫面，當中節錄出來的一段10秒的影片在，這架飛機重重的撞向地面，而影片中的解說員也忍不住喊出「喔不！不！」，而比賽場控人員也於無線電中大喊「紅旗，紅旗」的術語，這場意外的影片目前社群網路上流傳，引起了媒體和群眾的關注。

在新聞發布會上，里諾飛行協會的首席執行長兼主席泰林（Fred Telling）表示，在墜機發生前，飛行員處於6圈賽事當中的第3圈，泰林還說，所有其他飛行員都安全著陸，現在關於事故的信息和數據很少。已故飛行員的姓名尚未公佈。

里諾飛行競賽開始於1964年，根據里諾飛行競賽協會官網的說法，今年的比賽計劃於9月14日至9月18日舉行。 事故發生後，該協會宣佈，今年的比賽已經暫停。

而18日的墜機事故並不是這項賽事的第一起致命意外。據美國有線電視新聞網報導，2011年的賽事期間，一架失控飛機撞向觀眾，造成11人死亡，60多人受傷。