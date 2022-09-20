桃園市八德運動中心5樓多功能球場17日完成燈光改善工程，18日下午發生桃園市最大震度3級的地震導致天花板大量隔音板掉落，崩塌畫面流出，讓民眾看得膽戰心驚，此事也引發各界關注工程質量問題，藝人柯佳嬿也按捺不住以黑底白字發文表示：「那些體育館到底都是誰蓋的啊…」

桃園市八德運動中心5樓多功能運動場天花板震後毀壞崩塌（圖／中時資料照）

桃園市八德運動中心的監視器登上台灣媒體版面後，各界嘩然。不只台灣民眾爭相討論工程質量問題，也登上其他國家的媒體報導。連藝人柯佳嬿也以黑底白字的限時動態發文，展現自身對於公共事務的關切。

網路上對於柯佳嬿限時動態一事評價兩極，有人認為身為藝人，有些敏感問題無須介入，讓自身陷入輿論風波。也有人認為身為公眾人物，關心公眾事務可以帶動人民關注焦點，以推動政府更加注意此事件產生的民意。

地震過後，全台又陸續發生大小不一的餘震，連遠離震央的台北地區都能感受到明顯的搖晃，讓不少藝人紛紛在社群媒體上發文。藝人炎亞綸在臉書上發文報平安，粉絲也結合之前的「炎宇宙」貼文，紛紛留言和炎亞綸開玩笑，炎亞綸也熱情地和粉絲互動，開玩笑的表示「我的氣泡水像地熱一樣冒泡。」