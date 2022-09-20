商用車主要是用來運載貨物、人員、半掛牽引車等從事商業用途的車輛，比如說貨車（發財車）、公車、卡車，在台灣這類型商用貨車是中小企業或自營商老闆們非常仰賴的生財工具。

通常一般人買轎車會在意外觀、車型、配備，而對商用車的買家來說，這些反而不是重點，今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2021/08/29 - 2022/08/28），調查出網路上運將、駕駛、自營商老闆們購買商用車時，最在意5大條件，一起來看看吧！

1.省油、性能佳 聲量2,375筆

對企業主、頭家來說，商用車省油絕對是基本標配，另外像是引擎、離合器、爬坡、傳動、迴轉半徑等性能也要一等一的完美，這樣載重行駛才能減輕駕駛人的負擔，增加行車順暢度，因此不少商用車商都會加強升級性能，讓車主可輕鬆打拼賺大錢。

以HINO6期300系列Hybrid油電複合動力商用車為例，該系列商用車有搭載自手排變速箱，和配備怠速熄火及斜坡起步輔助等多樣先進功能，加上無離合器踏板設計，可讓駕駛行車更省油、操駕更便利。

再者，ISUZU六期車，採用符合歐六環保法規的4JJ1 引擎，搭載可變渦輪增壓器及1600~2800轉動力高原，長時間可擁有充沛動力，整體性能既節能又省油，且載重爬坡超輕而易舉！

2.安全系統 聲量1,205筆

由於商用車體積大、死角多，其實很容易造成交通事故，對此，近期車商們開始逐步強化商用車的安全配備，以ISUZU六期車來說，擁有唯一雙鏡頭ADAS立體影像監測系統，採用立體影像辨識，實現AEBS緊急剎車輔助系統、LDWS車道偏移警示、ASR+IESC車身動態穩定等主動安全系統，另外還搭載BSD盲區警示系統，能讓車主在面對台灣複雜多變的路況時，可更加有保障。

而Mitsubishi也不落人後，深耕商用車市場數十年，在安全系統方面，擁有獨創的SCC智慧防護系統，具備車身動態穩定、循跡防滑、陡坡起步輔助、雙氣囊等多項主被動安全科技全方位防護，也是不少頭家的商用車愛牌。

3.後勤支援 聲量1,067筆

在「時間就是金錢」的前題下，商用車的服務據點、維修時間、客服服務、保固內容等，這些後勤支援相當重要，其中日系品牌FUSO是目前台灣商用車品牌中據點最多的，另外，ISUZU六期車全面提供3年10萬公里的延長保固，可讓老闆與駕駛們無後顧之憂。

4.能否自選手排、自排 聲量1,056筆

一般開轎車的民眾可能感受沒這麼深，但對開商用車的車主來說，自排、手排、自手排開起來差異相當大，其中ISUZU六期車N系列全車系可選配自手排車型，而Toyota Townace也有提供鐵床手排、木床手排、木床自排、木床自排TSS共計四款車型，讓車主可隨自己駕駛習慣挑選喜愛的車型，十分用心。

5.駕駛舒適度 聲量914筆

通常開商用車都是有長途行駛的需求，如何在設計、設備上提供駕駛員更舒適的空間與視野，是商用車的買家非常注重的重點之一，其中ISUZU六期車，搭配暗色系內裝能降低太陽反光，使眼睛不疲勞，且搭載7吋多媒體螢幕，可讓頭家老闆賺錢之餘也能兼顧娛樂需求。另外，連登車空間也完全符合人體工學，完美提升駕駛舒適度。

不僅ISUZU六期車注重駕駛舒適度，另外，Suzuki輕商車Carry也將前軸配置改至座椅下方，讓司機的腳部空間可獲得釋放，不用再遷就輪拱而縮腳閃避，完美提升乘坐的舒適度，兩者都非常以人性為設計考量。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年08月29日至2022年08月28日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『商用車挑選條件』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。