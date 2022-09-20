近年來台灣重大刑案頻傳，嫌犯殘忍的殺人手段令人髮指，每當意外發生時，死刑議題總是成為討論焦點，近期台南殺警案，更讓該議題再掀討論。

蔡英文總統上任至今6年多，法務部僅執行2名死囚死刑，目前仍有38名待執行槍決的死囚，其中包括已定讞超過10年以上未執行殺警犯。除了死刑定讞未執行的案例、執政黨曾表示廢死是普世價值，再加上有時法官判決和民意出現分歧，因此，甚至有些民眾認為在台灣死刑根本是假議題。

政大法律系副教授廖元豪認為，社會上對於做錯事的人都會憎恨，而法律制裁是一種社會功能，但法官判刑時會有更多考量，除了要嚇阻犯罪，同時也盼能讓罪犯回歸社會，因此法官還會考量到嫌犯教化可能等因素。另外，律師歐陽弘表示，人民多是直覺思考，而法官是根據明確法律規定進行判決，因此兩者之間才會出現落差。此外，歐陽弘律師更指出，法治教育跟社會安全網是減少重大刑案發生的關鍵，但目前台灣社會福利制度恐怕未全然到位。

另外，「154隻走私貓咪被安樂死」擠進死刑討論榜單前三名，歐陽弘律師分析，現在人民對動物保護意識不斷增長，因此對於動物被安樂死有同仇敵愾的心情。今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計出近一年半期間，十件最被大家討論死刑、廢死議題的事件，案件內容從美國台灣人槍擊案到寵物安樂死事件都上榜，其中又有哪些案件也讓你深思死刑存廢議題？

No.10 屏東超商女店員挖眼案 二審判5年

震驚全國的屏東超商女店員遭挖眼案，屏東地院依重傷害未遂等罪，二審判處楊姓被告5年徒刑，可上訴。

2021年9月楊姓被告在屏東超商購物後，坐在店門口抽菸，不滿被女店員勸導到別處抽菸，竟惱羞成怒之下，先以雙手將女店員推入結帳櫃檯底部，多次以右手指摳挖其雙眼，導致女店員恐有失明風險，甚至還毆打女店員頭部。

因為楊姓被告患有妄想型思覺失調症，加上犯案前三個月才割傷他人，許多網友氣憤留言灌爆屏東縣長潘孟安臉書，「請縣長好好處理」、「可以在乎一下治安問題嗎」。對此，潘孟安表示，「這次事件是個嚴重的教訓」，楊姓被告連續多次傷害他人，已經要求醫院務必審慎評估，朝向長期收治來處理。同時也會跟衛福部討論如何強化法令，讓精神病患者不再成為社區的隱形炸彈。

No.9 新店隨機殺人釀1死 無期徒刑定讞

2020年3月王秉華與老婆在車上發生激烈爭執，一氣之下手持料理刀下車，刺殺一名男子，導致對方當場死亡。而被害男子不認識王秉華，遇刺時人正坐在機車上，等待姊姊下班準備一起返家。王秉華事後自首卻自稱患精神疾病，與妻子吵架後「腦袋一片空白」，在審判過程中，更主張三種鑑定以求免死和減刑，這般做法不僅讓死者家屬難以接受，更高喊「天理何在」。社會輿論對於兇嫌犯後態度與作為更是感到憤怒，許多網友認為，素不相識被刺死的被害人何其無辜。

審判過程中，一審認為王秉華受迫才自首，依殺人罪判死刑，但二審認定他自首讓警方迅速破案，改判無期徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

死者父親說兒子很孝順，發生悲劇後「家庭都破碎了」，一向疼愛孫子的老父親，原本身體硬朗，也在事件發生6個月後抑鬱而終，他一年內失去兒子和父親兩個至親。

No.8 城中城大火釀46死 一審判無期徒刑

2021年10月14日發生高雄城中城大樓火警，涉有多項妨害自由、恐嚇前科的52歲黃格格，因對男友吃醋，將沉香丟在高雄城中城大樓1樓隔間後離去，引發大火釀成46死43傷。法官認為黃格格無殺人犯意，僅依放火罪量刑，但考量造成多條人命死傷，處最重無期徒刑、褫奪公權終身。

城中城大火同時也燒出老舊大樓潛藏的公安問題，立法院於今年4月三讀修正通過「公寓大廈管理條例」部分條文，凡認定有危險的公寓大廈，一律限期成立管委會或推選管理負責人，違者每戶最高可處20萬元罰鍰，得按次處罰。

城中城大樓火警事發至今即將滿週年，原址改建的府北公園將於10月7日完工。

No.7 華山性侵分屍案1死 判無期定讞

2018年5月射箭教練陳伯謙性侵並勒斃女學員，把屍體肢解13塊，並分裝成7袋棄屍，甚至割下性器官製標本。陳伯謙被羈押之後會客時，甚至還說要收集新聞資料出書，向外界說明「變態殺人魔的心情自白」。這起震驚社會的分屍案兇嫌陳伯謙原被判死刑，最終卻改無期徒刑定讞，讓死者家屬和社會大眾震驚不已，紛紛疑惑「才無期徒刑」？

陳伯謙案件同時也讓外界注意到「華山大草原」的管理問題，因此輿論掀起進一步檢討責任與疏失，並質疑承租場地的「野青眾」在華山草原的正當性。民進黨台北市議員許淑華指出，野青眾提出工作計畫書，邀請參與的藝術家名單中，未見小木屋或兇嫌活動計畫，質疑台北市府審議過程出現漏洞，未盡把關之責。對此，時任台北市都更處長方定安表示，都更處會針對該事件提出檢討報告，釐清相關責任歸屬。監察院調查後認定場地管理有重大違失，糾正北市府。

No.6 加州長老教會槍擊案1死 周文偉最重判死刑

今年5月美國加州台灣基督長老教會發生槍擊事件，造成1死5傷。台裔醫師鄭達志挺身奪槍，自己卻遭槍手連開3槍不幸喪生，留下妻子、一雙還在讀書的兒女以及年邁的母親，令人鼻酸。

兇手是68歲男性周文偉，台灣出生的他，因不滿民進黨執政，加上兩岸局勢緊張，才策劃犯案；警方也在周文偉的車上發現一張「台灣不是獨立國家」字條，加州檢方調查後將此案定調為「仇恨犯罪」，並依謀殺罪起訴，最重可判處死刑。

雖然周文偉找上長老教會犯案，主要是因該教會的獨派色彩，不過，根據《鏡週刊》報導，其行兇的真正導火線是他與妻子感情生變，加上太太罹癌後賣掉房產返台治療，並提出離婚，一夕之間沒了老婆也沒了房子，讓他對人生感到絕望，最終犯下槍擊案。

No.5 不滿勸戴罩刺死超商店員 蔣嘉凱殺人罪起訴

2021年11月桃園紙雕家蔣嘉凱到超商購物，因不滿未戴口罩被店員勸導，返家取刀刺死對方。蔣嘉凱不否認犯行，但辯稱自己當時服藥，辨識行為能力降低，希望能夠減刑。死者家屬表示，發生這種事，現在還有誰敢勸人戴口罩，事發至今兇嫌從未道歉過，家屬直言不敢期望法院會判死刑，但希望至少無期徒刑。

命案發生後，全台許多超商風聲鶴唳，有些超商也緊急通知店員、工讀生不再硬性勸導客人戴口罩，畢竟「顧命卡要緊」。對此，桃園市長鄭文燦宣布桃園市警察局採取交叉巡查與複式巡邏制度，讓夜間超商營業更安全。

No.4 新竹輪胎行縱火釀8死 檢方求處死刑

新竹市正義輪胎行小兒子陳彥翔有詐欺、竊盜及毀損等前科，經常伸手向父母索取金錢而挨罵，今年6月疑似因不滿遭訓話怒縱火，結果造成8名家人，包含媽媽、妹妹、妻子、3名子女、大嫂以及姪女葬身火窟。檢方痛批，陳彥翔犯罪手法殘酷，視人命如草芥，惡性深重難改，已無教化可能，依放火、殺害直系血親尊親屬、殺人未遂等罪嫌起訴，並請法院判處死刑。

陳彥翔犯案後辯稱無意縱火，卻仍在唯一逃生出口處放火。大嫂的妹妹痛失姐姐與1歲小姪女，在喪禮上情緒潰堤與時任新竹市副市長沈慧虹抱頭痛哭，不斷反覆詢問，想知道兇手是否得到懲罰，「會判他刑嗎？」

No.3 安樂死154隻走私貓 陳吉仲提2規畫

台灣籍漁船「順發886號」2021年8月涉嫌走私154隻名貴貓，經海巡署查獲，這群貓全遭安樂死。檢方認定台中某國際漁業公司與寵物養殖場是主謀，將船家、養殖場負責人與居中牽線的離職海巡員等9人，依懲治走私條例罪嫌提起公訴，並請法院從重量刑。

154隻貓遭安樂死雖非殺人事件，但網友紛紛到同為愛貓的總統蔡英文臉書留言批評，「總統愛護動物都是假象」、「如果讓殺人犯死刑，有給貓安樂死這麼有效率快速就好囉」、「可憐的154條貓，就這麽被殺了」。不少網友認為被安樂死的貓實屬無辜，真正罪魁禍首是走私者。對於上百隻走私貓安樂死引起風波，農委會主委陳吉仲提出2項規畫，將與法務部討論加嚴懲治走私條例，並針對販售沒有來源寵物的業者，直接處300萬元罰鍰。

No.2 南投康建槍擊案4死1重傷 李鴻淵遭求處死刑

今年7月南投康建生物科技公司發生槍擊案，前員工李鴻淵血洗前東家，持槍進入後以「行刑式」槍擊被害人頭部，釀成4死1重傷。其中頭部中彈唯一倖存高齡81歲的董事長賴敏男，傳出近期已順利拔管可自主呼吸，意識也逐漸恢復，但還無法開口說話。許多網友當時湧入康建生技公司的Google評論，祈禱賴敏男可以平安度過危機以及希望亡者安息。

據檢方調查，李鴻淵先至倉庫兼資材室，以手銬控制賴敏男弟弟、劉姓男課長行動，等待賴敏男現身，但因為遲遲等不到人，於是槍殺2人，接著再利用員工下班時間和「我找賴博士」說詞通過保全，闖進辦公室對賴敏男、賴敏男女兒及張姓女員工開槍。李鴻淵僅因8年前一場職場糾紛，竟密謀殺害前同事，視人命如草芥，犯罪手段兇殘冷血，遭檢方求處死刑。

No.1 台南2警殉職 林信吾遭求判死刑

今年8月15日台南明德外役監受刑人林信吾逾假未歸，獄方確定林信吾涉嫌脫逃後，馬上通報檢警單位。但是檢方還沒來得及發布通緝，林信吾即在8月22日殺害兩名員警曹瑞傑和凃明誠，其中凃明誠身上有17處刀傷，而曹瑞傑身上更多達38處刀傷。台南殺警案引起全國討論，郭台銘更點名內政部長徐國勇以及法務部長蔡清祥下台負責。

而在追查過程中，警方一開始鎖定男子陳偉捷涉案，因為殉職警的警用小電腦最後一筆查詢資料顯示為陳偉捷，但隨著警方深入調查後發現，兇嫌另有其人。陳偉捷雖身揹三條通緝案，但因為照片、畫面登上全國版面，媒體大篇幅報導迅速轉發，仍嚇到主動投案，澄清人不是他殺的。

檢方表示，林信吾殺警後搶走警槍、子彈，而且犯罪手段冷血殘暴，沒有對垂死的2名員警存有一絲一毫憐憫之心，將2位奄奄一息的員警棄於台南8月正午的烈日下曝曬等死，因此檢方決定將林信吾求處死刑。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年01月01日至2022年09月13日，共約1.5年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『十大死刑熱議事件』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統