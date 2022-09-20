疫情指揮中心迄今未確認新冠肺炎變異株BA.5雙價疫苗採購期程，但尚未公開保護效益評估報告的國產高端疫苗，卻突然公布次世代疫苗一期試驗，強調能有效對抗BA.4、BA.5，有立委直言，指揮中心此舉很不尋常，質疑是虛位以待，要重演去年戲碼再次替高端清空競爭者，繼續購買高端推出的次世代疫苗。

對此，國民黨台北市長參選人蔣萬安20日舉行「耐災城市」政策發布會後接受媒體聯訪，他批評，民進黨在過去2年防疫期間，幾乎是政治凌駕專業，在疫苗和防疫物資採購也較其他國家慢半拍，民眾感受深刻；最近民間團體慈濟也出面說明，政府當時阻擋民間採購疫苗、護航高端，這些國人都看得非常清楚。

蔣萬安直言，實在不希望指揮中心再重蹈覆轍，面對可能來臨的BA.5變異株病毒侵襲國人生命安全，他呼籲指揮中心應該將以國人生命安全為主，拋開政治算計和考量。

另外，資深媒體人周玉蔻揚言公布當年蔣父蔣孝嚴緋聞女主角，如今又說要保護當事人，外界質疑周在行認知作戰，蔣則說，他才是市長候選人，任何抹黑或惡質攻擊團隊都不會妥協，希望大家關注市民關心的公共議題，包括災防政策，以及如何減輕長者和年輕族群的負擔，讓市民在北市安居樂業、實踐夢想和無限可能，重申選舉是透過政策牛肉和提出實際解方，讓市民作出最正確的選擇。