中共中央宣傳部今天上午舉行新聞發布會，向外界介紹中共黨的十八大以來「一國兩制」在港澳的成功實踐。《南華早報》記者提問，中央政府是否留意到或者擔心香港的「移民潮」問題？過去一年，香港一共有超過11萬居民離開，人口下降1.6％，其中不少人參加了外國對香港居民放寬的一些移民項目，一部分外國的人才也選擇離開香港。大陸國務院港澳辦副主任黃柳權舉港府的統計數據反駁，稱香港出現「移民潮」的形容並不是很恰當。

黃柳權表示，他前一段時間在香港的媒體上也看到了這樣的報導，大家都關注所謂的「移民潮」問題。他也去翻看了香港特區政府統計處的報告，稱報告顯示，2022年年中香港人口臨時數字為729.16萬人，其中常住居民為718.19萬人，流動居民為10.97萬人。從2021年年中到2022年年中，香港移入人口為1.83萬人，移出人口為11.32萬人。新出生人口為3.51萬人，死亡人口為6.16萬人。

黃柳權認為，從這些數據來看，香港人口減少的原因是多方面的，看不出人口減少是因為移民潮導致的。香港特區政府發言人解釋，「政府沒有港人移居外地的直接統計數字。香港作為一個國際城市，人口的流動性一直很高。過去十年，不包括單程證持有人的香港居民在大部分年份均錄得淨移出。」所以，從特區政府公佈的人口數據和發言人作的說明解釋來看，香港現在出現了「移民潮」的形容並不是很恰當。

黃柳權指出，當前香港已經從由亂到治進入了由治及興的關鍵時刻，香港社會對未來的發展充滿了期待。中央政府將一如既往地支持香港同祖國內地和世界各地展開廣泛、緊密的交流合作。近期他也注意到，香港特區政府發言人積極回應社會各界的關注，指出，「政府將繼續吸引海內外人才落戶香港，並促進粵港澳大灣區內人才流動。」特區政府非常積極地吸引人才到香港來。

黃柳權表示，他相信，香港高度自由開放規範的營商環境，暢通便捷的國際聯繫，所實行的普通法制度和低稅制，中西文化融合的人文環境，特別是香港背靠祖國、聯通世界的區位優勢，一定會吸引更多的人才到香港施展抱負。