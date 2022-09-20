休士頓太空人6年內第5度升空，20日擊倒光芒之後，他們以97勝51負正式宣告成為美西冠軍。太空人近年可謂軍容壯盛，只在疫情縮水球季被運動家超車1次，今年再度靠著強悍的打線和王牌投手韋藍德（Justin Verlander）氣吞賽揚獎的表現成功登頂洗香檳浴。

今年季初洋基銳不可當，太空人季外又失去了明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa），然而洋基後繼乏力以及美東強敵環伺，終被太空人迎頭趕上。運動家本季徹底擺爛、天使持續低迷，遊騎兵重建路迢迢，最後美西還能打的也就是東山再起的水手。太空人6月下就與同區各隊拉開了兩位數勝差的距離，高坐美西龍頭到最後。

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太空人除了兩位看板戰將「阿土伯」艾爾圖維（Jose Altuve）、布瑞格曼（Alex Bregman）依舊神勇，昔日新人王阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）打出生涯年，總攻擊指數一度稱霸美聯打擊排行榜。包括封王這一仗，太空人4比0完封勝，4分都是這3人打下，其中阿土伯首打席全壘打，布瑞格曼兩分打點的二壘打。

儘管2017年那座冠軍被聯盟認定為作弊，太空人5年3度闖進世界大賽證明有真本事，並且持續寫下單季103勝、107勝的佳績。最神奇的仍是韋藍德，他因韌帶手術報銷兩個球季，回歸後以39歲之齡投出17勝3敗、自責分率1.78的雙冠王成績，直追當年「神之右手」佩卓馬丁尼茲（Pedro Martinez）生涯最佳的18勝6敗、1.74自責分率。

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