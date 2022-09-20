投資人屏息觀望聯準會的利率決議和經濟預測，隔夜美股主要指數震盪收高，由中概股組成的金龍中國指數數上漲1.55%。周二香港恆生指數開高走高，目前上漲近1.2%，報18784.54點。國企股目前漲近1.3%，報6419.78點。
恆生科技股指數勁揚2.33%，成分股普遍上漲，小鵬汽車大漲10%，表現最佳，其次為蔚來和理想汽車漲幅均超過6%。
同為汽車股的比亞迪上漲3.4%，該公司首次發布新一代刀片電池大巴底盤技術平台。
網易漲升4.9%，暫為表現最好的藍籌股。
海底撈目前跌約5%，暫為表現最差的藍籌股，稍早前一度重挫9%。
碧桂園暫跌2.1%，該公司遭標普調降信貸評級至「BB」，並給予可能進一步調降評級的「負面」展望。標普表示，中國房市低迷不振，碧桂園銷售額衰退的力道超乎預期，未來一到兩年恐對該公司的財務槓桿和流動性造成壓力。
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