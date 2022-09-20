半導體產業供應鏈雖因步入庫存調整期而雜音四起，但半導體測試介面及設備廠旺矽(6223)仍看好2022年第三季旺季營運表現，預估可望持穩第二季高檔。法人預期，旺矽第三季營收仍有機會再創新高，第四季則步入季節性修正，下半年單季毛利率可望持穩第二季水準。

旺矽股價8月中觸及99.7元波段高點後震盪，7日拉回86.5元的1個半月低點後回升，今（20）日開高走揚1.42％至93.1元，早盤維持小漲約0.5％態勢。三大法人近日買賣超調節互見，上周合計買超523張，昨（19）日小幅調節賣超54張。

旺矽今年以來成長動能暢旺，第二季合併營收創18.83億元新高，歸屬母公司稅後淨利3.01億元、改寫歷史次高，每股盈餘（EPS）3.21元。上半年合併營收36.04億元、年增達20.1％，歸屬母公司稅後淨利倍增至6.07億元，每股盈餘6.46元，均創同期新高。

旺矽8月自結合併營收6.41億元，較7月6.34億元成長1.24％、較去年同期5.29億元成長達21.16％，改寫歷史次高。累計前8月合併營收48.79億元，較去年同期40.44億元成長達20.66％、續創同期新高。

旺矽主要分為三大事業群，包括探針卡、LED及光電測試、新事業群的先進半導體測試（AST）及高低溫測試（Thermal）。展望下半年，雖然部分產品需求出現下修，公司仍預期第三季旺季營收仍有機會再創高，第四季則因步入淡季而下滑。

其中，旺矽主力的探針卡業務中，懸臂式探針卡（CPC）下半年客戶需求雖下修，但因上半年產能供不應求，今年成長仍可與去年相當。垂直探針卡（VPC）訂單需求續旺，第三季需求與第二季相當。微機電（MEMS）探針卡貢獻仍低，將持續聚焦取得客戶認證。

而LED市場最壞時期已過，今年需求可望維持小幅成長，待Micro LED及VCSEL需求崛起，可望帶動需求維持溫和成長。新事業群的先進半導體及高低溫測試近年成長顯著，並獲許多國際客戶正面回饋，未來將聚焦提升產品性價比，爭取更多國際客戶訂單。

旺矽認為，只要全球經濟狀況不再出現類似疫情等劇烈變化，主要產品線的未來成長均可期待。法人預估，旺矽第三季營收可望較第二季持穩向上、力拚再創新高，第四季營收則因淡季而預估將季減7～13％，但下半年單季毛利率均可望維持與第二季約45％相當水準。