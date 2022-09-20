高雄一名人夫發現家中垃圾桶常出現用過的保險套，前年間替喝醉的妻子接電話，意外發現妻子與陌生的帳號傳訊息互稱「老公老婆」，才得知其出軌多時，並與小王對簿公堂。高雄地院審結，認為小王侵害配偶權數實，應賠償25萬元為適當。可上訴。

判決書指出，人夫主張與女子小清（化名）原為夫妻，兩人離婚前他頻繁在家中的垃圾桶看見用過的保險套，詢問小清後，小清才坦白出軌，經常和小王在家歡愉。

人夫控訴，事後他偶然替喝醉的小清接電話，當時細看小清手機才發現，小清與小王互稱老公老婆，相簿中也都是兩人出遊拍下的親密擁抱、接吻的合照，認為小王的行為已經侵害他的配偶權，故依法向小王請求50萬元賠償金。

對此，小王辯稱，是在小清離婚後才與對方交往，認為小清離婚後仍與前夫同住，立場偏頗，顯然是為了袒護前夫才誣陷他，要求法院駁回人夫的請求。

高雄地院法官勘驗證據，發現小清曾傳訊息給小王被無視，小清自稱懷上小王的骨肉，且已與丈夫協議離婚等語，顯見小清的確與小王發展出逾越一般異性朋友交往分際的不倫關係，酌情後，判小王應賠償人夫25萬元為適當。可上訴。