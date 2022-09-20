八德國民運動中心羽球館天花板因地震崩塌，桃園市長鄭文燦20日指出，認定是統包的瑞助營造天花板固定強度不足為主要責任，國民黨桃園市長參選人張善政對此表示，很慶幸桃園市民沒有重大傷亡，而桃園市府要調查說明清楚是設計或是施工失當，他強調未來當選市長會針對公共工程做安全體檢，讓民眾感到心安。

張善政說，這次意外究竟是設計失當還是施工失當，還是驗收太寬鬆，桃園市府一定要調查清楚，而且現在市民在使用公共空間時會不會心裡面有疙瘩，會有不安全感，勢必因為這次事件造成這種不安全的感覺，所以他在上任以後會對近幾年桃園市政府的公共工程做一個安全體檢，這才是市政府應該做到的。

另外，因為近期地震造成災害，張善政原訂19日召開農委會研究案記者會說明也因此取消，外界仍認為他對此事沒有說明清楚，張善政則說，有些民眾會有這個感覺他也不意外，因為一直想說受限於合約上的保密條款，會再21日開記者會做說明，請大家拭目以待。

而針對對手民進黨鄭運鵬傳出辦造勢活動每輛遊覽車補助8000元，張善政對此則說，民進黨真的是在大撒幣，不僅是遊覽車補助也包括他們大量印製黑函到處散發，很希望說民進黨把這些錢省下來，多做一些公益的事情。