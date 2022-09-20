中華開發文教基金會長期投注公益教育資源，推動新世代多元發展。今年暑假期間舉辦系列親子育樂營，邀請基金會長期培育的各領域人才擔任營隊師資，並開放集團同仁與家人參與，不僅展現回饋社會的承諾，更結合公益力量，打造工作與生活平衡的企業文化。

中華開發文教基金會長期藉由「小飛象計畫」及「技藝職能獎學金」等多元計畫，培育年輕世代在體育或藝術領域發揮長才。本次暑期營隊師資便邀請歷年培育青年「回娘家」共襄盛舉。今年全大運個人自由式金牌選手何亞璇，即受邀擔任游泳育樂營的客席指導，在活動中不僅親自指導學員正確游泳技巧，更親自下水示範二百公尺標準混合四式。何亞璇表示，「獲得中華開發文教基金會獎學金，對自己是一份肯定也是實質的幫助，很開心能透過活動回饋所學，讓更多人喜歡游泳。」

暑期桌球育樂營則請到由前國手謝美政教練帶領的宜蘭公館國小桌球隊，北上與凱基證券桌球隊交流切磋；民族舞蹈營則由甫加入香港舞蹈團的舞者李家名，以視訊連線教授蒙古舞，並與台中文華高中舞蹈班學生分享在國外舞團的訓練過程及心得。

高雄師範大學美術系大二學生康善妍，發揮藝術專長多次擔任兒童繪畫老師，課程內容以不同教材刺激學童創作靈感，康善妍表示，「為了讓小朋友學到更多細節，特別花了時間拆解創作步驟，這樣的教學經驗對自己的繪畫也有很大幫助。」

中華開發文教基金會深信「教育是最好的投資」，持續推動多項人才培育計畫，支持年輕世代拓展潛能、築夢踏實。「看見人才」育樂營不僅展現基金會人才培育的豐碩成果，也讓集團同仁與家人一起參與公益豐富人生。