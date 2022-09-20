近期觀光業開始迎接疫後復甦商機，台南市政府觀光旅遊局20日起辦理4梯次的民宿認證培訓輔導課程，以強化民宿業者專業知能，台南市長黃偉哲20日開訓時，親自到現場勉勵業者，宣告台南的觀光旅遊已準備充分。

台南在疫情最嚴重的這幾年，台南旅宿業家數、住用率、成長數仍有不錯的成績，從疫情爆發到今年9月16日新增設立的旅宿家數累計高達218家業者，居六都之冠，包含晶華國際酒店集團旗下捷絲旅台南十鼓館、萬豪國際旗下雅樂軒酒店都在台南插旗、福爾摩沙遊艇酒店及台南禧榕軒大飯店接連開張，顯示台南在觀光仍位居首要地位。

黃偉哲表示，台南市旅宿業的水平在全台數一數二，南市政府特地辦理優質民宿認證的研習課程，讓有心投入民宿業者的人，知道法規的規定，也學習如何維持一個好的品牌，維持府城觀光的金字招牌。

台南市觀旅局表示，本次的培訓課程從旅客住宿安全、觀光行銷，到產業服務轉型、跨域結合、房務及餐飲實作課程等等主題，並邀請觀光領域專家前來現場講授，透過實務課程講授行銷、推廣甚至媒體應對之技巧，讓業者互相交流學習，從中獲得啟發，以提升專業知能。

台南市政府觀旅局長郭貞慧表示，台南是目前台灣第一，也是唯一有都市型民宿的城市，因此旅宿業者應該持續精進，唯有提升深度與質感，才能創造更高的觀光效益及價值。

目前南市府特別針對台南市的民宿業者，提出「2022年度台南優質民宿認證暨提升整體競爭力輔導計畫」，除了輔導課程外，也與專家學者經過多次討論推出優質民宿認證機制。

受認證的業者在建築環境、設施、服務互動及清潔衛生等服務品質都達基本水準後，再依民宿經營型態區與自我定位，分為「毛小孩民宿」、「生態景觀民宿」、「風格民宿」、「親子民宿」及「背包客民宿」5大類進行評比，5大分類不但契合中央政策推動，更可以讓旅客清楚找到自己要的住宿需求，希望透過認證及培訓輔導機制，協助業者檢視並提升營業安全、服務品質及規劃更完善的防疫因應措施，透過制定認證指標為旅客把關，讓民宿更貼近旅客需求。(記者張雅雲/台南報導)