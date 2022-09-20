日本《讀賣新聞》20日報導，據日本政府相關人士透露，日本、美國、英國、澳洲與紐西蘭等五國外長將在聯合國大會期間，於本月下旬在美國紐約舉行會談，預料五國協助太平洋島國的框架將擴大。法國、德國、韓國等國家考慮加入，首先將以觀察員的身分出席外長會談，目前正在進行協商。

報導指出，日美英澳紐五國於今年6月成立「藍色太平洋夥伴」（Partners in the Blue Pacific，PBP）框架，目標在牽制通過經濟援助、強化對太平洋島國影響的中國政府，擴大該框架將更進一步強化圍堵中國的態勢。

報導說，歐洲近年來對中國的警戒感升高。法國在南太平洋有新喀里多尼亞（New Caledonia）等領土，中國的海洋活動挑起其敏感神經。德國近年來也整合與印太地區相關的外交戰略，加強對該地區的接觸。

韓國尹錫悅政府也和中國保持一定的距離，姿態明顯傾向於強化與美國之間的關係。