中共中央宣傳部今天上午舉行新聞發佈會，向外界介紹中共黨的十八大以來「一國兩制」在港澳的成功實踐。美媒《彭博社》記者提問，如果「一國兩制」在2047年後依舊在香港實施，那麼這一制度的延續對香港未來意味著什麼？大陸國務院港澳辦副主任王靈桂表示，中共總書記習近平已一錘定音，「一國兩制」這樣的好制度，沒有任何理由改變，必須長期堅持。

王靈桂表示，堅定不移、全面準確貫徹「一國兩制」是中國不變的方針。今年7月1日，中共總書記習近平在慶祝香港回歸祖國25週年大會上的重要講話中，明確向全世界宣告，「『一國兩制』這樣的好制度，沒有任何理由改變，必須長期堅持！」在今年7月1日之前，如果說港澳和國際社會在這方面有一些什麼疑問的話，總書記的這段講話一錘定音，這些擔心和議論已經不復存在。

王靈桂表示，「一國兩制」是中國特色社會主義的偉大創舉，是香港、澳門回歸祖國後保持長期繁榮穩定的最佳制度。「一國兩制」制度作為一項前無古人的偉大事業，從40年前的科學構想變成生動實踐，從全面付諸實踐到不斷豐富完善，戰勝了系列挑戰和風險，取得舉世公認的成功。中共黨的十八大以來，在習近平總書記的掌舵領航和黨中央的堅強領導下，推動香港實現由亂到治的重大轉折，澳門保持穩定發展良好態勢。20多年來的實踐充分證明，「一國兩制」是行得通、辦得到、得人心的好制度。

王靈桂表示，當前，中華民族偉大復興已經進入不可逆轉的偉大歷史進程，推進「一國兩制」在港澳的成功實踐，是這一偉大歷史進程的重要組成部分。相信有偉大祖國的堅定支持，有「一國兩制」方針的堅實保障，在實現中國第二個百年奮鬥目標的新徵程上，香港、澳門一定能夠創造出更大輝煌，一定能夠同祖國人民一道共享中華民族偉大復興的榮光。