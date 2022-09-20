中鋼(2002)公布8月自結獲利，稅前淨利3.45億元，年減96.05%、月減86.80%，低於法人預期。從盤價來看，雖然10月中鋼盤價以全面平盤開出，但近日大陸鐵礦砂及廢鋼價格再度出現下跌，顯示傳統的金九銀十旺季已是旺季不旺，後續仍要觀察大陸的防疫政策是否有所轉變。短期鋼鐵價格偏弱，業者的獲利仍在下滑趨勢中，法人維持中鋼中立的投資建議。

雖然投信多日力挺，但外資續站賣超，中鋼周二爆量下跌，開低走低，盤中跌近3%，失守29元、所有均線。

中鋼8月自結獲利，稅前淨利3.45億元，年減96.05%、月減86.80%，低於預期。 法人認為，中鋼單月自結獲利大減，主要 因為鋼價下跌帶來的利差縮小程度大於預期。

從盤價來看，中鋼公布10月內銷盤價，六大主要鋼品月盤價格全面持平，符合預期；第四季季盤價部份，除了汽車料每公噸下跌1000元新台幣以外，全部下跌2000元。主要由於大陸的鋼價先前持續持平，雖然歐美的鋼價出現小幅上漲，但東南亞的鋼價相對仍在低檔，因此中鋼盤價難以上漲開出。從原物料來看，近一個月鐵礦砂價格持續在每公噸100美元左右整理，傳統的金九銀十旺季亞洲鋼價幾乎以盤代跌，顯示目前終端需求確實仍弱，未來仍需觀察大陸需求狀況，不過近日大陸鐵礦砂及廢鋼價格再度出現下跌，旺季效應是否延後或是不旺仍須關注。