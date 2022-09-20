今年以來債市歷經大幅震盪修正後，目前債市評價已極具吸引力，尤其是非投資等級債，殖利率與利差皆來到近年新高，且降評機率與違約率將持續處於低檔，尤其去年違約率0％的科技非投資等級債，因具備低違約率、低波動風險、收益成長兼具的三大優勢，可望成為追求收益的新寵兒。

日盛投信表示，過去在多數經濟放緩時期，企業基本面可能隨之疲弱，但現階段，非投資等級債發行企業的財務體質相對健全，優於過去景氣放緩時。主要是2020年3月疫情引發的違約週期，使得美國整體非投資等級債違約率在當年10月達到6.3％高點，等於為債市汰弱留強，財務體質弱企業已經違約收場，得以倖存的企業都擁有強勁的財務基本面。

其中科技非投資等級債過去20年平均違約率僅1.4％，遠低於整體非投資等級債的3％，去年更達到零違約狀態，預期即使今年經濟成長趨緩，科技非投資等級債違約率仍將處於極低水位。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金投資團隊指出，低違約率為科技非投資等級債帶來低波動風險，統計過去十年長期波動度5.6％，接近投資等級債的4.8％，遠低於納斯達克指數的16.4％，也低於整體非投資等級債的7.2％，在今年震盪的市況下，科技非投資等級債更可望展現優異的抗波動效果。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金投資團隊分析，目前債券投資除追求收益價值，還需爭取資本利得潛力，唯有收益與資本利得兼備，才能延續2009年以來的債市榮景，其中創新科技非投資等級債券，具有定期債息收入，且掌握創新科技大趨勢帶來的資本利得增值契機。

根據統計2008年12月至2022年7月，科技非投資等級債的債息收入為7.86％，略高於一般非投資等級債的7.11％，但科技非投資等級債資本利得4.03％，卻是一般非投資等級債2.06％的近二倍，顯示確實掌握收益成長的優勢。