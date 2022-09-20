沛納海（Panerai）的經典腕表向來男人眼中的夢幻逸品，如今有四款Luminor Due Luna系列女表到貨，有精鋼與紅金兩種材質，具備月相功能，超薄細緻，風格簡約，完美演繹Luminor系列腕表的造型與特色，獨特旋入式防水表冠設計辨識度極高，讓男人看了也羨慕。

沛納海Luminor Due Luna奢華版Goldtech紅金搭珍珠母貝表盤腕表，61萬5000元。（Panerai提供）

全新Luminor Due Luna女表以三點鐘方向的月相顯示為主角，「Luna」即是義大利文的月亮之意，鎖定不同佩戴族群，推出四款38mm版本，搭載P.900/MP自動上鍊機芯，僅5.9mm纖薄規格，提供3日動力儲存，風格剛中帶柔，充滿個性之美。

沛納海Luminor Due Luna精鋼腕表，27萬4000元。（Panerai提供）

精鋼材質有白面與藍面表盤兩種款式，分別搭配粉紅色與藍色皮革表帶，另有白面搭精鋼表帶款，充滿柔美時尚感。升級奢華版Luminor Due Luna Madreperla則採用Goldtech紅金表殼款，搭配浪漫唯美的珍珠母貝表盤和藍色鱷魚皮表帶，更能襯映月相顯示之美。