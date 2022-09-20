蔡英文總統今天表示，今年年底「國家資通安全研究院」正式上路，政府正加快腳步，全力打造更完善的資安聯防體系。金管會已修改相關法規，逐步推動上市櫃公司設立資安專責單位和資安長，年底前，就有113家上市櫃公司必須完成目標。 面對各式各樣的資安威脅，我們要強化「公私協力、國際合作」，期盼攜手努力，將臺灣打造成為一個智慧國家。

蔡英文今天上午出席「2022臺灣資安大會」開幕典禮指出，這麼多年來，「臺灣資安大會」已經成為亞太地區最具指標性的，且是實體的資安展覽。今天現場有資安界、政府相關部門，還有許多產業界代表共襄盛舉，可見「資安」在臺灣是越來越受到重視。

今年大會的核心概念是「數位轉型、資安升級」，她說，這跟政府的發展方向不謀而合。就在上個月，我們規畫已久的「數位發展部」正式成立；今年年底，「國家資通安全研究院」也會正式上路。面對各式各樣的資安威脅，我們不但要提高警覺，還要強化「公私協力、國際合作」，讓資安防護網更加精進完備。

蔡英文強調，做資安不能單打獨鬥，必須倚靠聯防。政府正加快腳步，全力打造更完善的資安聯防體系。現在，金管會已經修改相關法規，逐步推動上市櫃公司設立資安專責單位和資安長。今年年底，就有113家上市櫃公司必須完成目標。

許多高科技業者了解到情資交流的重要性，因此成立了「臺灣資安主管聯盟」目前已經有超過80間公司加入。她很高興看到，在台積電與工研院等各界努力下，成功推動全球第一個半導體資安標準SEMI E187來強化供應鏈安全。

蔡英文表示，臺灣持續跟理念相近的國際夥伴合作，我們的合作對象，不是只有公部門對公部門，更延伸到跟國際科技業者合作、交流情資，共同維繫我們關鍵基礎設施的韌性。未來，臺灣的資安工作還有許多需要努力的地方，也需要大家的共同投入。

她期待，所有資安領域人士，不論是來自政府部門或是民間企業，都能夠攜手努力，將臺灣打造成為一個「堅韌、安全、可信賴的智慧國家」。