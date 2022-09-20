桃園八德國民運動中心多功能球場天花板崩塌壓傷運動民眾，名嘴黃揚明轉貼該場地牆壁一踢就破的照片，市長鄭文燦20日對此表示，隔音板是用來隔音使用、不是拿來踢的，如果要練腳力的話可以去體適能中心。

黃揚明在臉書轉貼八德國民運動中心今年3月的貼文，文內寫道：「拜託一下大家！不要再踩我們的牆壁飛簷走壁！這一腳維修費用就是上萬元，沒有真的激烈到煞不住，就只是單純是為了耍帥要踩牆反彈，真的沒有必要...就算是實牆…也會留下腳印，現在的牆很多材質，不是每面都可以這樣踩。場館維護不易，不要跟自已的錢過不去啊！」他質疑在一個原本設計做多功能綜合球場的場地設置這樣的牆面材質，是否有點奇怪？

「隔音板不是拿來踢的，隔音板是用來隔音使用，如果要練腳力的話可以去體適能中心！」鄭文燦說，有的隔音板會使用一些輕材料，強調隔音的材質有很多種，基本上都要符合規定，會請體育局了解各運動中心隔音板的材質。