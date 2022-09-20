新化果菜市場試營運以來吸引不少人朝聖。（曹婷婷攝）

上周五試營運的台南新化果菜市場，短短4天湧入約2.3萬人，不少攤商都感受「高人氣」，尤其以往星期日幾無零售客，但試營運首個周末，業績嚇嚇叫，連日人潮不斷，今天有遊客造訪卻撲空，原來攤商是跟著「農曆四果日」公休。台南農產運銷公司總經理李芳林說，果菜市場以批發為主，今年底前公休日維持「農曆四果日」，接下來，將與攤商研議明年公休日可能調整與周邊景區同步。

號稱「全台最美」、結合梯田景緻波浪形屋頂的台南新化果菜市場被看好是新興觀光景點，周邊有山上水道博物館、左鎮化石館及虎頭埤風景區等景點，山上水道博物館、左鎮化石館都休周三，虎頭埤則全年無休，李芳林說，大部分全國批發市場都休周一，目前還在討論明年是否配合周邊景區休周三，今年度公休日分別為每月的農曆初二、初十、16、25日公休，今天是農曆25日，一早有好幾輛車遊客造訪但撲空。

李芳林強調，一般人不熟悉農曆四果日，因此也以跑馬燈方式在果菜市場外提醒遊客。他說，「批發市場」畢竟是新化果菜市場的根本，目前仍以批發市場原先的習慣為本，等到收集完試營運期間每日車流量數據後，會再和攤商開會，訂出明年度公休日。

他也提到，這幾天試營運觀察發現，原本市場攤商都以批發為主，因此不少攤商一開始堅持不零售，但看到別的攤商零售販賣，而且生意相當不錯，也當場拆件零售，因此接下來也會跟攤商討論假日經營型態改變，因應未來假日市集，可能改為配合零售，調整批發與零售的比例。