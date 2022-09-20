0918池上6.8強震全台有感且後續餘震不斷，由於花蓮縣就在一旁，花蓮林區管理處、花東縱谷國家風景區管理處、東部海岸國家風景區管理處等單位，考量遊憩安全疑慮，陸續發布預警性封閉景點消息，共超過10條步道封閉。另，太魯閣國家公園管理處考量山區邊坡落石恐因搖晃掉落，呼籲民眾近期非必要請勿前往山區活動。

縱管處於花蓮轄內的玉富自行車道鐵橋因位在受強震重創的玉里及富里2鄉鎮間，考量安全，目前也已封閉；東管處的花蓮大石鼻山登山步道也是採預警性封閉，花蓮秀姑巒溪遊客中心則因強震受損嚴重，暫時封閉；台灣好行309玉長豐濱線即日起至30日停駛。

依中央氣象局地震資料顯示，花蓮地區近期餘震不斷，花蓮林管處考量轄內步道位處山區，恐有落石掉落，或者倒樹影響遊客安全，預警性封閉轄內佐倉步道、撒固兒步道、鯉魚山步道群、月眉山步道、能高越嶺道步道東段、森坂步道、富源步道群、虎頭山步道、安通越嶺道步道西段、八通關鹿鳴吊橋段步道等10條步道，待勘查安全無虞後再行開放，封閉期間暫不開放遊客前往。

此外，太管處考量強震後續恐有規模4以上餘震，擔心轄內台8線、台14甲線公路及轄區登山步道部分路段易有坍方、落石，籲請遊客山友，非必要請勿前往山區活動。

太管處表示，山區步道及聯外道路地質脆弱路段經大小不斷餘震，崩塌、落石風險大為提高，請民眾暫時避免山區活動，如必須前往或已在山區活動者，行經斷崖、窄稜、落石區及崩塌點時，務必提高警覺，謹慎通過、切勿逗留，隨時注意相關資訊預為規畫因應，做好風險管理。